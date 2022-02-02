Teknik Yönetmen (Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Teknik Yönetmen (Televizyon) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Teknik Yönetmen (Televizyon) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Teknik Yönetmen (Televizyon) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Teknik Yönetmen (Televizyon) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Teknik Yönetmen (Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Teknik Yönetmen (Televizyon) Maaşları

Teknik Yönetmen (Televizyon) maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Teknik Yönetmen (Televizyon) maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teknik Yönetmen (Televizyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2654.16

Meslek Adı :

Teknik Yönetmen (Televizyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Film, Sahne Vb. Yönetmenleri Ve Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Televizyon program yapımı için gerekli teknik altyapının oluşturulmasını sağlayan, altyapının gelişimine yönelik proje çalışmalarını gerçekleştiren, program yapımcısı ve yönetmeni ile eş güdüm içinde, yapım ve yayınların teknik standartlara ve estetik kurallara uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ekibi yöneten, gerekli ekipmanı işleten ve yapıma ait teknik altyapı gereksinimlerini yöneten ve koordine eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teknik Yönetmen (Televizyon); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Televizyon program yapımı için teknik altyapıyı oluşturmak

d) Televizyon program yapım tekniği için pazar araştırması yapmak

e) Program yapımı ile ilgili teknik altyapı planlaması yapmak

f) Program yapımı ile ilgili teknik yatırımlar için şartname hazırlamak

g) Teknik altyapı alımı ile ilgili olarak satınalma sürecine katkıda bulunmak

h) Yapımın teknik hazırlıklarını gerçekleştirmek

i) Yapım çalışmalarının teknik koordinasyonu sağlamak

j) Canlı yayın tekniğini yönetmek

k) Sayısal yayıncılık ve yeni medya teknolojilerine uygun program teknik altyapısını sağlamak

l) Stüdyo dışı yapımların teknik uygulamalarını yönetmek

m) Program teknik uygulama iş süreçlerini tanımlamak

n) Teknik uygulama ekibini oluşturmak

o) Teknik ekip koordinasyonunu sağlamak

p) Teknik ekip ve televizyon kanalının diğer personeli için teknik danışmanlık hizmeti sağlamak

q) Yapım teknik altyapısını takip etmek

r) Yapım teknik altyapısının kontrolünü gerçekleştirmek

s) Televizyon kanalı dışından sağlanacak teknik destek ve donanımla ilgili süreci yönetmek

t) Yasal düzenlemeler kapsamındaki gerekliliklerle ilgili teknolojik uygulamaları planlamak u) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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