Teknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara 3D yazıcı hediye edildi

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul'da bulunan ve Teknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara destek amaçlı 3D yazıcı hediye etti. Tamamı yerli ve milli üretim olan 3D yazıcılar düzenlenen bir törenle okul yöneticilerine teslim edildi.

Üsküdar'da gerçekleştirilen teslim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, okul yöneticileri ve davetliler katıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞSINLAR, KENDİ ÖZGÜN TASARIMLARIMIZI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRELİM"

Törende konuşan Haluk Bayraktar, "3 boyutlu yazıcılar okullarımıza teslim edildikten sonra iletişim noktaları oluşturacağız. Yazıcıların kullanımı eğitimin alınması için bizler de destek olacağız. Sizlerden ricamız bu makineler 24 saat çalışsın, sonuçta her biri Türkiye'nin kendi yerli üreticisi tarafından yapılmış. Garanti altında olan ürünler. Öğrencilerimiz bu makinelerde 24 saat tasarlasınlar, çalışsınlar ve kendi özgün tasarımlarımızı ürünlere, prototiplere dönüştürelim." dedi. Tören sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya temsili olarak 3D yazıcı verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

DHA