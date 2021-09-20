Akdeniz’de ‘domuz gibi homurdanan’ balık yakalandı!Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2021? Eylül 2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak?Billie Eilish "asla göstermem" dediği dövmesini paylaştı!Hint Baklası ne demek, TDK'ya göre Hint Baklası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını üzecek! Her şey sahte mi?Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu23 Eylül A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, spor malzemelerinden en uygun fiyatlar A101'de!İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendiTeknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

Teknoloji tutkunları tarafından çokça beklenen TEKNOFEST'in yaklaşmasına az bir zaman kala vatandaşlar, Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? sorularını internette çokça aratılıyor. İşte detaylar...

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan sorular arasında geldi. Biz de TEKONFEST ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

TEKNOFEST NEDİR, NE DEMEK?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknoloji kapsamında insanlık yararına teknoloji yarışması düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır.

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. 

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR 2021?

Festivale girmek için ilk önce katılımcıların TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt için gerekli olan HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir. 

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021?

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

TEKNOFEST'e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT