Teknofest 2021 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Teknofest kayıt nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan sorular arasında geldi. Biz de TEKONFEST ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

TEKNOFEST NEDİR, NE DEMEK?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknoloji kapsamında insanlık yararına teknoloji yarışması düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR 2021?

Festivale girmek için ilk önce katılımcıların TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt için gerekli olan HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

TEKNOFEST'e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.