Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ne zaman?

2020 yılında Gaziantep'te yapılan Teknofest, 2021 yılında yeniden İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz günlerde tanıtım töreni yapılan Teknofest'e katılımın bu yıl rekor düzeyde olması bekleniyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Teknofest için başvuru süreci de başladı.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen dünyanın en büyük festivalidir. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, havacılık ve uzay konulu etkinlik, söyleşi gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? TEKNOFEST ÖDÜL MİKTARI NE KADAR?

Teknofest 2021, İstanbul Havalimanı'nın kapanmasıyla birlikte kullanılmayan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl Teknofest'te 35 farklı kategoride yarışma düzenlenecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Teknofest'e başvurmak isteyenler 28 Şubat Pazar gününe kadar başvuru yapabilecek. Başvurular "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresinden gerçekleştirilebiliyor.

TEKNOFEST YARIŞMA ALANLARI

- Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Hack İstanbul

Helikopter Tasarım Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Karma Sürü Simülasyon Yarışması

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Model Uydu Yarışması

Robotaksi -Binek Otonom Yarışması

Robotik Yarışmaları

Roket Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka

Sürü İHA Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

Travel Hackathon

Turizm Teknolojileri Yarışması

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

World Drone Cup

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

İletişim Teknolojileri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması