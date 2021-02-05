Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ne zaman?
Bilim, teknoloji ve aklın birleşimiyle ortaya çıkan projelerin sergilendiği Teknofest 2021'in tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözler şimdiden Teknofest'e çevrilirken" Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ne zaman? Teknofest ödül miktarı ne kadar? " sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte detaylar...
2020 yılında Gaziantep'te yapılan Teknofest, 2021 yılında yeniden İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz günlerde tanıtım töreni yapılan Teknofest'e katılımın bu yıl rekor düzeyde olması bekleniyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Teknofest için başvuru süreci de başladı.
TEKNOFEST NEDİR?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen dünyanın en büyük festivalidir. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, havacılık ve uzay konulu etkinlik, söyleşi gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? TEKNOFEST ÖDÜL MİKTARI NE KADAR?
Teknofest 2021, İstanbul Havalimanı'nın kapanmasıyla birlikte kullanılmayan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Teknofest 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu yıl Teknofest'te 35 farklı kategoride yarışma düzenlenecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
TEKNOFEST BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Teknofest'e başvurmak isteyenler 28 Şubat Pazar gününe kadar başvuru yapabilecek. Başvurular "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresinden gerçekleştirilebiliyor.
TEKNOFEST YARIŞMA ALANLARI
- Akıllı Ulaşım Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Hack İstanbul
Helikopter Tasarım Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Karma Sürü Simülasyon Yarışması
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması
Model Uydu Yarışması
Robotaksi -Binek Otonom Yarışması
Robotik Yarışmaları
Roket Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka
Sürü İHA Yarışması
Tarım Teknolojileri Yarışması
Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması
Travel Hackathon
Turizm Teknolojileri Yarışması
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Uçan Araba Tasarım Yarışması
World Drone Cup
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
İletişim Teknolojileri Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması