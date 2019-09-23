TEKNOFEST’in birincisi Palandöken Mehmetçik

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Palandöken Mehmetçik Ortaokulu İnsanlık Yararına Teknoloji/ Ulaşım Kategorisinde 1. oldu.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2019" da bu yıl İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu" nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Toplam ziyaretçi sayısı ise 1.5 milyonu aştı ve bu alanda bir dünya rekoru kırıldı.

Erzurum'dan iki finalist 1 şampiyon

Palandöken Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri M.Emin Aksakal ve Ç.Orçun Çelik danışman öğretmenleri Pınar Polat rehberliğinde İnsanlık Yararına Teknoloji/Ulaşım Kategorisinde geliştikleri "Yeni Nesil Yürüme Engelli Aracı" ile Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencileri A.Berke Karagöl ve Celal Daldal ise danışman öğretmenleri Gül Bayrak rehberliğinde "Elektronik Fiş" projesi ile TEKNOFEST'te Erzurum'u temsil ettiler ve finale kalarak büyük bir başarı elde ettiler. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te insan hayatına fayda sağlayacak projelerin rekabet ettiği İnsanlık Yararına Teknoloji/Ulaşım Kategorisi Yarışmasının kazananı ise Palandöken Mehmetçik Ortaokul öğrencilerinin takımı Kasırga-1 oldu. Engelli bireylerin trafiğe rahat çıkabilmelerini sağlayan ve sadece elle kontrol edilebilen "Yeni Nesil Yürüme Engelli Aracı" ile birinci olan öğrenciler ve öğretmenleri büyük bir mutluluk yaşadılar.

Kaynak: İHA