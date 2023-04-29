TEKNOFEST'te tarihi anlar! Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu!

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz" dedi.

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TEKNOFEST'te tarihi anlar! Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu!

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı bugün belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

"2023'ÜN SON ÇEYREĞİNE PLANLANIYOR"

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasında uzay yolcusu olma hakkı kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit, geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak, uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi" dedi.

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İKİ TÜRK UZAY YOLCUSU

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismi sahneye aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Uzay yolcularının aileleri de TEKNOFEST'te sahneye çıktı.

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