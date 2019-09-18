TEKNOFEST’te yerli kuş radarına yoğun ilgi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kendi imkânları ile geliştirdiği yerli kuş radarı dün açılan TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü.

Dün kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST'te DHMİ standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. DHMİ Mühendislerince geliştirilen Yerli ve Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü, Çok Amaçlı Radar Ekranı, Elektronik Uçuş Stribi, Uçuş Bilgi Sistemi, FOD Radarı, Kuş Radarı ve Milli Gözetim Radarı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle öğrencilerin DHMİ standına ilgisinden mutlu olan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DHMİ çalışıyor Türkiye uçuyor misyonuyla ürettiğimiz yeni teknolojilerimizin ve yerli ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. TEKNOFEST'e üniformalarıyla gelen binlerce öğrencinin ilgisi ise bizleri yerli teknolojilerimiz kadar mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Keskin paylaşımın devamında ise "Ev sahipliğini yaptığımız TEKNOFEST'in açılış coşkusunu yaşarken teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefimizi paylaşan on binlerce Havacılık, Uzay ve Teknoloji gönüllüsü ile buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Yerli projelerimizi keşfetmek ve yeni teknolojilerin sunumlarına katılmak isteyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji meraklısı tüm misafirlerimizi TEKNOFEST'e ve DHMİ standımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA