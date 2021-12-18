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Teknokent ne demek, TDK'ya göre Teknokent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teknokent kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teknokent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teknokent nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teknokent kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teknokent ne demek, TDK'ya göre Teknokent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teknokent ne demek? Teknokent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teknokent kelimesi. Peki teknokent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teknokent nedir, teknokent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEKNOKENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teknokent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teknokent kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teknokent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilişim alanında belirli bir üniversitenin veya enstitünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım üreten, geliştiren şirketlerden oluşan alan

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