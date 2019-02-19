Teknokent öğrencileri en iyi 100 projeden birisini hazırladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent Ön Kuluçka öğrencileri, "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programında en iyi 100 proje arasına girmeyi başardı.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var" programının en önemli etaplarından biri olan girişimcilik kampında ADÜ Teknokent Ön Kuluçka öğrencileri Enes Demirel, Canberk Hayretdağ ve Feruz Can Kahveci en iyi 100 proje arasına girmeyi başardı.

Bu yıl Türkiye'nin 21 şehrinden 36 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen girişimcilik kampında 2 bin 96 proje arasından 96. olarak önemli bir başarıya imza atan ADÜ öğrencileri, ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren beş günlük yoğun eğitim programına katıldı. Ayrıca girişimcilik ekosisteminden 100'ü aşkın paydaşla tanışma ve network kurma imkanına sahip olan öğrenciler, sektör lideri TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edindi.

Kampa katılan tüm ekipler, TÜSİAD Girişimci Kulübü 2019 mezunları olarak görev almaya hak kazandı.

Kaynak: İHA