Teknoloji Bakanı Varank başörtüsüne yapılan saldırıya ilişkin sert tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başörtülülere karşı saldırıları lanetlemek yerine failin psikolojik durumunu gündeme getirerek olayı örtbas isteyenlere sert tepki gösterdi.

Bakan Varank, tepkisini Twitter'dan "Avrupa’da müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarını lanetlemek yerine, failin psikolojik durumunu gündeme getiren gazeteci kılıklı palyaçolardan bizde de varmış. Bilinmelidir ki asıl şizofren; mağdurun dinine, diline, başındaki örtüye bakarak suçluya rol biçenlerdir." ifadeleriyle getirdi.

Varank tepkisine şu şekilde devam etti:

"Kendilerini efendi gören, bin yıllık iktidar hayalleriyle milletimize nice acılar yaşatmış bu ikiyüzlülerin aklına iyice sokması gereken şudur: İnancını yaşamaya çalışanların itilip kakıldığı devirler geri gelmemek üzere kapanmıştır."

"NEDEN SİZİN ŞİZOFRENLER TESETTÜR DÜŞMANI?"

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu da tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Bahadıroğlu ise tepkisinde "Diyorlar ki, "Karaköyde başörtülüye yumruk atan şizofrendi". Beyoğlunda örtülü kıza saldıran kadın da mı şizofren, metroda sarıklı vatandaşı taciz edenler de mi şizofren? Neden sizin şizofrenler tesettür düşmanı?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Twitter'dan Karaköy'deki saldırıyı yapan kişinin psikolojik durumunu gündeme getirmişti. Saymaz paylaşımında "Karaköy’de, başörtülüye yumruk atan kadının şizofren olduğu ve önüne çıkana saldırdığı anlaşıldı. Bir şizofrenin yumruğunu bile Atatürkçülere ve laiklere yıkmak istediler. Türk toplumunda marjinal bir azınlık olan İslamcılar, 80 milyonu karşı karşıya getirmekten hiç çekinmiyor. Muhafazakar ve laiklerin uyumlu olduğu bir toplumdan rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki, bir Atatürkçü bir başörtülü ile, başı açık kadın bir sakallı ile kavga etsin. Bu ihtirasla yanıp tutuşuyorlar. Atatürkçüler bu gözü dönmüşlüğe, arzuladıkları bahaneyi vermiyor diye üzülüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.