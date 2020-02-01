Teknoloji devi Apple, Çin’deki mağazalarını kapatıyor

Teknoloji devi Apple, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarının kapatılacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüs salgını nedeniyle Apple, Çin'deki tüm mağaza ve ofislerini kapattığını açıkladı. Açıklamada detaylı bilgi verilmezken tüm mağazalarının 9 Şubat'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 259'a, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısının ise 11 bin 821'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA