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Teknoloji duayeni Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti!

İcatları teknoloji devrini başlatan ünlü mucit Sir Clive Sinclair 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Teknoloji duayeni Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti!

İlk ev bilgisayarı icadıyla evlerde bilgisayar dönemini başlatan ve daha birçok daha icatta imzası bulunan mucit  Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti! Acı haberi kızı Belinda duyurdu. 

Sinclair, adını ilk kez cep hesap makinesini icat ederek tüm dünyaya duyurmuştu. Daha sonra, bir şirket kurdu ve makul bir fiyatla bilgisayarları eve taşımayı başararak ZX ile ilk ev tipi bilgisayarı üretti. Sinclair, ZX Spectrum 48K ile Commodore 64'le rekabete girerek oyuncu neslinin karşısına çıktı.

Sinclair, uzun bir hastalık sürecinin ardından Londra'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Teknoloji duayeni Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti!

ELON MUSK'TAN SİNCLAİR İÇİN PAYLAŞIM

Sinclair'in ölümünün ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bir tweet atarak "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim" yazdı.

Kızı Belinda, Guardian'a yaptığı açıklamada "O çok şaşırtıcı bir insandı. Çok zekiydi ve her şeyle ilgiliydi. Kızım ve kızımın kocasıyla mühendislik sohbetleri yapmayı severdi." dedi.

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