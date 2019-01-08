Teknoloji ile tarihe karışacak 7 meslek

Mali danışman ve yazar John Pugliano, teknolojiden etkilenecek 7 meslek dalıyla, ayakta kalacak bazı meslekleri bildirdi.

Mali danışman ve yazar John Pugliano, teknolojiden etkilenecek 7 meslek dalıyla, ayakta kalacak bazı meslekleri bildirdi. BBC'ye açıklama yapan "Robotlar Geliyor: İnsanlara Otomasyon Çağından Faydalanma ve Ayakta Kalma Rehberi" gibi bir dizi tartışmalı kitabın da yazarı Pugliano, şimdiye kadar son derece nitelikli iş gücü gerektirdiği için teknolojik gelişmelere dayanıklı olduğu düşünülen tıp ve hukuk dalındaki mesleklerin de o kadar kalıcı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Yazar, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek. Doktorluk ve avukatlık ortadan kalkmayacak ama çalıştıkları alan daralacak" dedi.

John Pugliano, teknolojiden etkilenecek meslek gruplarını şöyle sıraladı:

Doktor

Pugliano, özellikle hastalıklara otomatik tanı koymayı mümkün kılan bazı gelişmelerin tıbbın bazı alanlarındaki insan bağımlılığını azaltabileceğini düşünüyor. Fakat yazar; acil servislerde ve ihtisas alanlarında doktorlara ve cerrahlara duyulan ihtiyaç devam edeceğini belirtti.

Avukat

Pugliano, yakın bir gelecekte evrak tasnifiyle uğraşan avukat ve hukukçuların sayısının azalacağını düşünüyor. Ayrıca tecrübeye ve uzmanlığa daha az ihtiyaç duyulan bazı rutin hukuki işlemlerin bilgisayar yazılımlarıyla yapılabileceğini söyledi.

Mimar

Basit bina tasarımı her zaman bilgisayarla yapılabileceğini belirten Pugliano, gelecekte sadece çok özel donanıma sahip ve kreatif işler yapan mimarlara iş alanı olacağını söyledi.

Muhasebeci

Pugliano, karmaşık vergi meselelerine çözüm bulan uzman muhasebeciler işlerini koruyabilecekken rutin vergi işlerinin tamamen bilgisayarlara devredileceğini bildirdi.

Savaş uçağı pilotluğu

Drone ya da insansız hava aracı olarak bilinen araçlar daha şimdiden riskli durumlarda pilotların yerini aldığını kaydeden Pugliano, bu eğilimin devam edeceği ve savaşları insansızlaştırma eğiliminin devam edeceği tahmininde bulundu.

Polis ve müfettişlik

Gündelik izleme ve gözleme işlerinin yanısıra biraz uzmanlık gerektiren bazı işlemler artık otomatik olarak yapılabildiğini, dolayısıyla bu işleri yapan insanlar işlerini kaybetmeye başladığını söyleyen Pugliano, polislik ve dedektiflik mesleğinin tamamen ortadan kaybolmayacağını ama alanları ve sayıları azalacağını öngördü.

Emlakçı

İnternet sitelerinin alıcılar ve satıcıları buluşturma imkanları bu işi yapan büroların kârlarının ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Pugliano, bu alanda çalışan şirketlerin en fazla da orta kademe çalışanlarını teknolojik gelişmeler sonucu azaltması beklenebileceği bilgisini verdi.

Pugliano teknoloji ile başka iş alanları açılabileceğini bildirerek, yapay zeka formları geliştirmekle uğraşanların ya da yazılımcıların ve bilgisayar işlemcilerinin geleceği parlak olduğunu söyledi. Aynı şekilde bilgisayar sistemlerinin onarımı, korunması ve güvenliği konusunda uzman teknisyenler de avantajını koruyacağını kaydeden Pugliano, bunun tamamen dışında, gerçek hayatla ilgili günlük ihtiyaçlar üzerinde çalışan mesleklere (muslukçular, elektrikçiler, sıvacılar gibi ustalar) ihtiyacın azalmayacağını söyledi.

Kaynak: İHA