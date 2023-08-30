Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı! İndirimi duyan pazar arabasıyla gelip sepetlerini doldurdu

İstanbul Avcılar'da bir teknoloiji mağazasının açılışında indirim nedeniyle izdiham yaşandı. Mağazada adım atacak yer kalmazken, işletme sahipleri indirimlerin pazar gününe kadar devam edeceğini ifade etti.

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Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı! İndirimi duyan pazar arabasıyla gelip sepetlerini doldurdu

İstanbul Avcılar'da, 15 gün önce üst katı yanan mağazanın açılışında ürünlerindeki indirim nedeniyle vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşların yoğunluğu izdiham oluşturdu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 gün önce iki katlı bir mağazanın üst katında yangın çıktı. Yangının ardından mağaza sahipleri, tadilatı tamamlayarak bugün açılışı gerçekleştirdi. Açılışında ürünlerinde indirim olacağını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne adeta akın etti. Saat 11.00'de yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle mağaza kapılarını açtı.

PAZAR ARABASIYLA GELDİLER

Sabah erken saatte gelip kuyrukta bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti. Mağaza içinde adeta adım atılacak yer kalmazken kimi müşteri kucağını doldurdu, kimi müşteri ise pazar arabasıyla gelerek indirimli ürün almak için yarıştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşların koşması ve izdiham anları kameraya yansıdı.

"ÇEYİZ İHTİYAÇLARIMIZI ALDIK"

Çocuklarının çeyizi için ve eve lazım olan malzemeleri almaya geldiğini söyleyen müşteri Ahmet Kurt, "Ispartakule için güzel bir hizmet ama günün şartlarına göre fiyatların cazip olması nedeniyle aşırı yoğunluk var. Uygun olduğunu düşünerek aldık, çocukların çeyizi için ihtiyaçlar için malzeme aldık" dedi.

"KAMPANYA PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

15 gün önce üst katın yandığını ve kısa sürede tadilatı bitirdiğini söyleyen mağaza sahibi Serkan Erensoy, "15 gün önce talihsiz bir olay yaşadık ve mağazamızın üst katı tamamen yandı. O yüzden açılışımızı bugüne erteledik. Türkiye geneli 46'ncı mağazamız. Bugün mağazamızı açtık, gelen bütün müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince ekonomiye destek veriyoruz, kampanyamız Pazar gününe kadar devam edecektir" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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