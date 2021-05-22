Teknoloji Transfer Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1223.07

Meslek Adı : Teknoloji Transfer Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Araştırma Ve Geliştirme Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kurum ve kuruluşlarda disiplinler/sektörler arası teknoloji ve yenilik odaklı işbirliklerini geliştiren, araştırmacı ve girişimcilerin destek mekanizmalarından yararlanmasını sağlayan, teknoloji portföyünün ticarileştirme faaliyetlerini yürüterek girişimcilere şirketleşme ve girişimcilik ile ilgili destek sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teknoloji Transfer Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş süreçlerinin mevzuata, kuruluş prosedürlerine ve kalite

gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak,

b) Teknoloji transfer hizmetlerinin geliştirilmesini ve tanıtımını

sağlamak,

c) Destek mekanizmalarının kullanılmasını sağlamak,

d) Teknoloji ve yenilik odaklı işbirliklerini geliştirmek,

e) Teknoloji portföyünün ticarileştirme faaliyetlerini yürütmek,

f) Şirketleşme ve girişimcilik faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) Mesleki gelişim çalışmalarını yürütmek,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Teknoloji Transfer Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı) mesleği için “2643.33” kod olarak kullanılır iken Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı mesleği için “7115.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Teknoloji Transfer Uzmanı Meslek Kodu “1223.07” olarak belirlenmiştir.

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