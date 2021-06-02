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Teknolojik takibat pamuk üretiminde verimi arttırıp, gideri azalttı

Şanlıurfa'da kamu-üniversite ortaklığında yapılan proje ile ekimi yapılan pamukların teknolojik ortamda takibatı yapıldı. Sonrasında ise su, gübre ve ilaç kullanımının azaldığı ve pamuk üretiminde yüzde 6 oranında artış yaşandığı görüldü.

Teknolojik takibat pamuk üretiminde verimi arttırıp, gideri azalttı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştırılması  açısından  hem ekiminde hem  de  üretiminde artış yaşanan pamuk, tarıma dayalı sanayinin önemli ham maddeleri arasında  yer alıyor. 

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline gelen pamuk, aynı zamanda Türkiye'nin tekstil alanında dünya da adından bahsettirmesine olanak sağlıyor. 

Türkiye'nin pamuk deposu konumundaki Şanlıurfa'da ürünün doğru teknik ve teknolojik olanaklarla üretiminin yapılması amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle Boğaziçi ve Harran Üniversiteleri tarafından "Pamuğun Dijital Serüveni" projesi hayata geçirildi. 

Proje sayesinde pamuğun ekim işlemlerinin ardından  bitkinin sulanması, ilaçlamaların yapılması ve gübreleme işlemleri teknolojik cihazlarla yapılırken kayıt altına alındı. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan su oranı tespit edildi. Yapılan izlemeler  ve analizler su, ilaç ve gübreleme oranlarında düşüş etkisi yarattı. Ayrıca bitkinin kalitesinin bozulmadığı ve verimin arttığı gözlemlendi.  

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PAMUK ÜRETİMİNDE YERLİ TEKNOLOJİ

Bölgede gerçekleştirilen üretimlerde hassas teknoloji kullandıklarını belirten GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, "tarımda teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak hem rekabet gücünü hem de verimliliği arttırmak istediklerini,"  vurguladı.

Ayrıca Açıkgöz; 

"Bu  doğrultu da  Türkiye'de ilk defa bu amaçla  yazılım geliştirdiklerini ve  TÜBİTAK Uzay Bilimleri Enstitüsü ile çalışarak, projeyi uluslararası literatürde de uygulamaya çalıştıklarını," bildirdi.  

Bölgede bilhassa da en fazla pamuk üretimi yapıldığını söyleyen Açıkgöz, sözlerine şunları da ekledi: 

"Harran Ovası'nda ekimi yapılan pamuk deneme tarlası teknolojik cihazlarla izleniyor ve takibi yapılıyor. Nitekim bu durum girdilerin ne derece kullanılması gerektiğine yönelik bilgi veriyor.  Bunun için arazi denememizdeki tarla sensörleri, iklim istasyonları ve uydudan aldığımız görüntüler vasıtasıyla pamuğun tüm evreleri dijitalleştirilerek kayıt altına alınıyor ve buna dayanarak da girdilerin optimizasyonu sağlanıyor. 

Pamuk üretiminde dönüm başına 1600 metreküp su kullanılırken, bu proje sayesinde su kullanımında yüzde 50 düşüş yaşandı. Daha az maliyet ve  girdi ile pamuk üretiminde bu sayede yüzde 6 oranın da kar elde edildi."  

Bu sayede toprak aşırı sulama, ilaçlama ve gübrelemeden  kaynaklı bir zarar görmeyecek ve Türkiye, dijital tarımda, dünya da öncü ülke haline gelecektir. 

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