Teknosa'dan 2019'da 4,1 milyar lira ciro

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın 2019 cirosu, dijitalleşme atılımlarının etkisiyle 2018'e göre yüzde 19 büyüme ile 4,1 milyar TL'yi geçti.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 2019'un ikinci yarısında "Yeni Neslin Teknosa'sı" adıyla başlattığı Dönüşüm Programı'nın meyvelerini topluyor. En iyi müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmellik için mağaza ve satış süreçlerinden kategori yönetimi ve tedarik zincirine kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşümü başlatan Teknosa, 2019 yılında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının iki katı seviyesinde büyümeyi başardı.

Sağlıklı ve karlı büyümeye odaklanan Teknosa'nın cirosu, 2018'e göre yüzde 19 büyüme ile 4,1 milyar TL'yi geçti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2019'da, özellikle de yılın son çeyreğinde gösterilen iyi performansta, "Yeni Neslin Teknosa'sı" adıyla başlatılan Dönüşüm Programı'nın ve dijitalleşme atılımlarının etkisinin yüksek olduğunu belirterek, mağaza ve satış gücü etkinliğinden kategori yönetimine, tedarik zincirinden harcama verimliliğine birçok alanda çalışmalara başladıklarını aktardı.

Veriye dayalı yönetim ile müşteri deneyimini ve operasyon verimliliklerini iyileştirmeye odaklandıklarını bildiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Yılın ortalarında başlattığımız Dönüşüm Programı kapsamında doğru ürünlerin doğru lokasyonda bulunmasını daha etkin bir seviyeye çıkardık. Aksesuar ile tamamlayıcı ürünler konusunda çeşitliliğimizi artırdık ve müşterilerimizin alışveriş sepetlerini daha değerli hale getirdik. Çoklu kanalda kesintisiz ve hızlı hizmet sunacak uygulamalar hayata geçirdik. Bütün bunlarla birlikte daha karlı ürünlere odağımızı artırdık, performansı düşük mağazalarda da aldığımız aksiyonlarla karlılığımızı geliştirdik. Böylece 2019 gibi oldukça zor bir yılın içinde performansımızı sürekli artırmayı başardık. Bu başarı, tüm Teknosa çalışanlarının Dönüşüm Programı'nı, müşteri odaklı, daha verimli ve karlı olmak için attığımız adımları sahiplenmelerinden geldi."





- "Özellikle yılın son çeyreğinde performansımızda önemli iyileşmeler elde ettik"





Bülent Gürcan, Dönüşüm Programı'nın etkilerinin 2020 yılında daha da belirgin hale geleceğini belirterek, "2019'da mağaza sayımız artmamasına rağmen artan ortalama sepet tutarı ve artan müşteri sayısının etkisiyle benzer mağaza satışlarında 2018'e göre yüzde 21 seviyesinde büyüme gösterdik. Bu da bize 4,1 milyar TL ciro sağladı. Özellikle yılın son çeyreğinde performansımızda önemli iyileşmeler elde ettik. Yılın son çeyreğinde karşılaştırılabilir operasyonel karımız, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla bir seviyede gerçekleşti. Yıllık sepet büyümesi yüzde 23 iken, yılın son çeyreğinde bu oran yüzde 38'lere kadar çıktı. 2019'un son çeyreğinde mağaza ve online ciromuz 2018'in aynı dönemine göre yüzde 48 arttı." ifadelerini kullandı.





- "Teknosa.com'un cirosu 2019'da yüzde 40, son çeyrekte yüzde 90 büyüdü"





Teknosa Genel Müdürü Gürcan, 2019 yılında gösterilen başarının 360 derece uygulanan bir yaklaşım sayesinde olduğunu aktararak, "Teknosa.com'un altyapısını yenilediğimiz ve şirket genelinde veri analitiği için yaptığımız dijitalleşme yatırımlarımızın da olumlu etkisini 2019 yılında güçlü bir şekilde hissettik. Teknosa.com, yeni altyapısı, hızlı sevkiyatı, hizmet kapsamını genişletmesi, ürün bulunurluğu ve çeşitliliğinde sağladığı iyileşme ile hizmet kalitesinde fark yaratarak çok başarılı bir yıl geçirdi. Teknosa.com cirosu yıl toplamında 2018'e göre yüzde 40 artarken, son çeyrekte ciro artışı yüzde 90'ı geçti. Toplam ciromuz içinde Teknosa.com'un payı yüzde 7'ye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.





- "20. yılımıza güçlü hedeflerle giriyoruz"





Bülent Gürcan, 2020'nin Teknosa için daha da iyi bir yıl olacağını belirterek, "Dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğumuzda kazanımlarımızı sürdürürken, daha fazla değer yaratmamızı sağlayacak yeni açılımlara da devam ediyoruz. Dönüşüm Programı'mız 2020 yılında da tüm hızıyla net bir yol haritası içerisinde sürüyor olacak. Yeni yılda finansal sonuçlarımız üzerindeki odağımızı daha da artıracak, operasyonel verimliliğimizi geliştirecek, tedarikçilerimizle beraber kazanacağımız modelleri oluşturacak ve müşteri deneyimimizi dünyadaki en iyi uygulamaları da inceleyerek daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

2020'nin, Teknosa'nın 20. yılı olduğunu hatırlatan Gürcan, "20. yılımıza güçlü hedeflerle giriyoruz. 20 yıldır oluşturduğumuz sayısız başarı hikayesine bu sene çok güçlü bir başarı hikayesi ekleyeceğiz. Dönüşüm Programı ve dijitalleşmenin etkileriyle bu yıl yine pazarın üzerinde performans göstermeyi, ciromuzu yüzde 15-30 arasında artırmayı ve yıl toplamında net kara geçmeyi hedefliyoruz. Tüketici güven endeksi ve global konjonktürdeki değişimleri yakından izleyerek gerektiğinde hedeflerimizi güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA