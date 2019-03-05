Teknosa’dan 'Teknoloji ile Yükselen Kadınlar' projesi

Teknosa, 12 yıldır sürdürdüğü Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarladığı "Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" video serisinde Hande Altaylı, Ceylan Ertem, Aslı İnandık, Nur Ger, Zeynep Üner gibi kendi alanlarında üretken ve rol model kadınların teknoloji ile taçlandırdıkları başarı öykülerine yer veriyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 12 yıldır sürdürdüğü Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projesinin felsefesini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere tasarlanan "Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" video serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Rahşan Gülşan'ın kurgusunu hazırladığı, yönetmenliğini ve prodüksiyonunu gerçekleştirdiği video serisinde; Hande Altaylı, Ceylan Ertem, Aslı İnandık, Nur Ger, Zeynep Üner gibi alanlarında fark yaratan, üretken ve rol model kadınların başarı hikayelerinde teknolojinin önemine dair söyleşiler yer alıyor.

"TEKNOLOJİNİN KADININ HAYATINA KATTIĞI DEĞERE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

Toplantıda konuşma yapan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Teknosa olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi konusunda sorumluluklarımıza öncelik veriyoruz. Bu çerçevede 12 yıldır aralıksız yürüttüğümüz projelerimizden "Kadın için Teknoloji" ile Türkiye'nin dört bir yanından kadına dijital okur-yazarlık eğitimi verirken, teknolojinin kadının hayatına kattığı değere de dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inandığını belirten Gürcan, "Kadınlara özgürlük ve eşitlik sağlayacak en önemli araçlardan biri teknoloji. Bu hafta itibarıyla Rahşan Gülşan başta olmak üzere teknolojiyi kullanarak üretkenliklerini artırmış, teknolojiyle yükselen kadınların hikayelerini izlemeye başlayacağız. Teknosa'da çalışan kadınlara da kulak vereceğiz. Bu hikayelerin hepsi çok ilham verici. Sevilen müzisyen Ceylan Ertem: "Teknoloji biz müzisyenleri birleştiriyor, çok daha üretken olduk teknoloji sayesinde" diyor. Teknolojinin en güzel tanımlarından biri. Sosyal medyada videolarıyla gülümseten oyuncu Aslı İnandık ise "Elime taşınabilir bir teknoloji aldım ve onun içini doldurdum. Benim için bambaşka bir yolculuk başladı" şeklinde deneyimini paylaşmış. Bizim Teknosa olarak amacımız tam da herkesi bu yolculuğa hazırlamak" diye konuştu.

"KADINLARI TEKNOLOJİYLE DAHA FAZLA BULUŞTURMALIYIZ"

Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu ise, "Kadınları teknolojiyle daha fazla buluşturmalı ve yakınlaştırmalıyız. Teknosa olarak Habitat ile yürüttüğümüz Kadın için Teknoloji projemiz kapsamında bugüne kadar 66 ilde 17 bin kadınımızın dijital okur-yazar olmasına destek verdik.

Bununla birlikte hem eğitimlere katılan kadınlar hem de gençlerin bu konuda nabzını tutmaya özen gösteriyoruz. Yakın zamanda farklı yaş gruplarında (15-18, 19-24 ve 25-40 yaş) kadınların ve erkeklerin teknoloji ile kurduğu bağı, teknolojiye nasıl baktıklarını anlamak amacıyla fokus grup çalışmaları yaptık. Kızlar, kurdukları hayallerin her zaman çok desteklenmediğini dile getiriyor. Bir de özellikle bu konuda rol modellerinin olmadığını söylüyorlar. Elde ettiğimiz veriler ile "Kadın için Teknoloji" projemizin içeriğini zenginleştirirken bir açılım daha yapmaya karar verdik. Farklı alanda çok değerli kadın rol modellerin teknolojiyle hayatlarına kattıklarını herkes ile paylaşmak ve daha fazla kadına, gencimize ilham vermek istedik. Projede iki kadın çalışanımızın yanı sıra Kadın için Teknoloji kursiyerimiz de yer aldı. Hedefimiz, bu hikayelerin önümüzdeki dönemde artmasına ve öne çıkarılmasına destek vermek" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ KADINLARIN DÜNYAYA AÇILABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

'Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" proje elçisi ve videographer Rahşan Gülşan ise projeye dair anektodlar ve seriye konu olan hikayeler konusunda bilgi vererek, teknolojiyi kullanarak mesleğinde ve projelerinde yarattığı farka dikkat çekti.

Gülşan sözlerini "Teknoloji, kadınların dünyaya açılabilmesi ve kendilerini geliştirmeleri için önemli bir araç. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kadınlar teknoloji ile hem kendini geliştirebilir hem de daha üretken olabilir. Bu video serisiyle, kadınları, teknoloji aracılığıyla içindeki kadını, içindeki renkleri, içindeki Türkiye'yi bizimle paylaşmaları konusunda da cesaretlendirmek istedik" şeklinde tamamladı.

"Teknoloji ile Yükselen Kadınlar" hikayeleri Teknosa Youtube kanalından izlenebilecek; ayrıca Teknosa ve Kadın için Teknoloji sosyal medya hesaplarından paylaşımları olacak.

DHA