Teknosa’dan yeni yarışma serisi

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca oyun tutkunlarının "Buz Çağı" deneyimine ev sahipliği yapacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Teknosa’dan yeni yarışma serisi

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca oyun tutkunlarının "Buz Çağı" deneyimine ev sahipliği yapacak. 9 Eylül'de başlayacak yarışmada katılımcılar, performansa ve hıza dayalı oyunlarla hem kendilerini deneyecek hem de eğlence ve rekabet dolu anlar yaşayacak.

Teknoloji sektörünün önde gelen markalarından Teknosa, Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft iş birliğiyle farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca oyun tutkunlarının "Buz Çağı" deneyimine ev sahipliği yapacak. Oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla "Oyunda Buz Çağı Başlıyor" mottosu etrafında Happy People Project imzalı bir kampanyaya imza atan 4 şirket, şimdi de oyun severleri 4 ay sürecek bir yarışma serisiyle buluşturuyor.

6 şehir 15 mağazada 4 ay sürecek macera

'Teknosa Gaming Parkour" adıyla gerçekleşecek yarışma kapsamında katılımcılar, Teknosa'nın İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, İzmit ve Eskişehir'deki 15 mağazasında bir araya gelecek. Oyun severler, performansa ve hıza dayalı Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat gibi dünyaca ünlü oyunları oynayarak, verilen parkur görevlerini tamamlayacak.

Büyük ödülü kazanma şansı

İlki 9 Eylül Cumartesi günü Ankara Etlik Antares Exxtra'da gerçekleştirilecek yarışmada, 15 mağazada oyunu başarılı şekilde tamamlayan yarışmacılar arasında hızlı olanlar belirlenecek. Rekabetin giderek ateşlendiği büyük finalde ise 15 finalist en iyi olmak için tekrar yarışacak. Turnuvada en iyi dereceyi alan yarışmacı 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi olacak.

Tüm yarışmacılara ödül

Yapılan açıklamaya göre; ayrıca etkinlik kapsamında en iyi dereceyi elde eden katılımcılar 2 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki ve 1 yıllık Xbox Game Pass üyeliğini kazanma şansını yakalayacak. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, 1 aylık Xbox Game Pass üyelik ödülünü kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama imkânı elde edecek.

Teknosa Gaming Parkour takvimi şöyle:

9 Eylül Cumartesi, Teknosa Ankara Etlik Antares Extra

10 Eylül Pazar, Teknosa Ankara Nata Vega Extra

30 Eylül Cumartesi, İstanbul Şişli Cevahir Exxtra

1 Ekim Pazar, İstanbul Maltepe Carrefoursa Exxtra

7 Ekim Cumartesi, İzmir Forum Bornova Extra

8 Ekim Pazar, İzmir Karşıyaka MaviBahçe Extra

21 Ekim Cumartesi, Antalya Kepez Özdilek Exxtra

22 Ekim Pazar, Antalya Markantalya Exxtra

4 Kasım Cumartesi, İstanbul Forum Exxtra

5 Kasım Pazar, İstanbul İkitelli Mall Of Exxtra

18 Kasım Cumartesi, Ankara Panora Extra

2 Aralık Cumartesi, Eskisehir Eskişehir Espark

9 Aralık Cumartesi, İzmit Gebze Center Exxtra

16 Aralık Cumartesi, Ankara Ankamall Extra

23 Aralık Cumartesi, İstanbul Kadıköy Tepe Nautilus Exxtra

24 Aralık Pazar, İstanbul Şişli Cevahir Exxtra

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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