(Tekrar) Dr. Arslan: "Ekran maruziyeti olan çocuklarda konuşma gecikmesi riski artıyor"

Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Feyzullah Necati Arslan, televizyon, telefon ve tabletle çok fazla vakit geçiren çocuklarda, ekran maruziyetinin konuşma gecikmesinin oluşmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Dr. Arslan, çocukların kabaca 1 yaşında 1 anlamlı kelime, 2 yaşında 2 kelimeli cümle, 3 yaşında 3-4 kelime ile cümle kurmasının beklendiğini, konuşma gecikmesi olması durumunda gelişim testleri ve klinik muayeneyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekran maruziyetinin son dönemlerde önemli şekilde arttığına dikkat çeken Dr. Arslan, çocuğun beyin gelişiminin 3 yaşına kadar yüzde 80, 5 yaşına kadar ise yüzde 90'ını tamamlandığını belirtti. Dr. Arslan, "Çocuklarda televizyon, telefon, tablet ile ekran maruziyeti sonucu konuşma gecikmesi ve ek problemlerle çok fazla karşılaşmaktayız. Ailerin çocuklarıyla iletişimli oyun ve aktivite ile geçirecekleri zaman dilimini, ekran karşısında geçirmelerine seyirci kalmaması gerekir. Genellikle bu hastalar, ailenin konuşma gecikmesini sorun olarak algılamaması veya çevredeki insanların yanlış yönlendirmeleri sonucu hastaneye başvuru da geç kalmaktadır. Ekran maruziyetinin ilk iki yaşta hiç olmaması gerekmektedir. Erken yaşlarda başlayan ekran maruziyetinin konuşma ve dil gelişim sürecini olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Ünitemizde konuşma gecikmesinin nedeni saptanarak uygun yaklaşımlarla gerekli müdahale ve destek planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA