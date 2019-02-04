Teksas’ın efsane isimleri maçı bir arada izledi

BURSA (İHA) – Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın efsane isimleri, Konyaspor maçını locada izledi. Örnek davranış herkes tarafından alkışlandı.

Bursaspor kulübüne verdiği desteklerle bilinen Optimum Teknolojik Hizmetleri firmasının sahibi Yavuz Aman, örnek bir projeye imza atarak Bursaspor taraftarlarının önemli isimlerini locasında ağırladı. Locayı hem maç izlemek, hem de Bursa ofisi olarak kullanan Yavuz Aman, Teksas'ın önemli isimlerini bir araya getirdi. Bursaspor taraftarının önde gelen isimlerinden Adnan Yazık, İbrahim Sönmez, Yiğit Algınay, İzzet Vatansever, Mesut Ceberler, Erkan Hasoğlu, Batu Demirtaş, Aytaç Ergenç, Fuat Türksever, Metin Çakır, İsmet Vardar, Ersel Bal, Tarkan Öge ve Raif Balkan takımlarının Konyaspor ile oynadığı maçı bir arada izledi.

Teksas'ın kuruluşunda ve sonrasında yer alan isimleri bir araya getirdiklerini ifade eden Yavuz Aman, "Birçok isim farklı gruplar altında Bursaspor'u takip etmeye devam ediyor. Fakat hepsi Teksas'ın içinden çıkmış insanlar. Bazıları hala maçları Teksas'da izliyor. Bursaspor'un efsane taraftar grubu Teksas'ın efsane isimlerini bir araya getirmek ve onlara bir sürpriz yapmak istedik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bu tarz organizasyonların devamını getireceğiz. Burada önemli olan Bursaspor taraftarının birlik içinde takıma destek olmasıdır. Bu birlik ve beraberliği en iyi şekilde sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan şampiyonluğun ardından uzun süredir maçlara gelmeyen Yiğit Algınay da yeni statta ilk kez maç izledi.

Kaynak: İHA