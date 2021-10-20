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Teksir Kâğıdı ne demek, TDK'ya göre Teksir Kâğıdı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teksir Kâğıdı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teksir Kâğıdı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teksir Kâğıdı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teksir Kâğıdı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teksir Kâğıdı ne demek, TDK'ya göre Teksir Kâğıdı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teksir kâğıdı ne demek? Teksir kâğıdı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teksir kâğıdı kelimesi. Peki teksir kâğıdı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teksir kâğıdı nedir, teksir kâğıdı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKSİR KÂĞIDI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teksir kâğıdı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teksir kâğıdı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saman kâğıdı
- Çoğaltma makinesinde kullanılan baskı kâğıdı

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