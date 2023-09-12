Tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Düzce Belediyesi tekstil ürünlerinin geri dönüşümünü sağlamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Düzce Belediyesi tekstil ürünlerinin geri dönüşümünü sağlamak için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altındaki 250 farklı noktada giysi ve tekstil atığı kumbarası yerleştirdi.

Düzce Belediyesi çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Katı Atık Tesisinde yürütülen çalışmalara ek olarak kentin genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak için tekstil atıkları için yeni bir uygulama başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet sınırları içinde eski giysi ve tekstil atıklarının toplanması için kumbaralar yerleştirildi.

Hizmet sınırları içinde 250 farklı noktaya yerleştirilen kumbaralar sayesinde evlerde oluşan giysi, ayakkabı ve tekstil atıkları (battaniye, örtü, perde, havlu vb.) düzenli olarak türüne uygun şekilde bertaraf edilmesi için toplanacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaşanabilir bir çevrenin sürekliliğini sağlamak için geri dönüşüm hedeflerini her geçen gün büyütürken kullanılmış giysi ve tekstil atıklarının, kumbaralar sayesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlayacak. Ekipler, söz konusu atıkların kaynağında ayrıştırılması ile yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılması ile çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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