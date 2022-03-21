Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni görev tanımı nedir, Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni ne iş yapar, Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni Tanımı;

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Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni Maaşları

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.76

Meslek Adı :

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil baskıcılığı ile ilgili birimlerde planlama yaparak amaçlar doğrultusunda her türlü makineyi kullanarak tüm ürünlere baskı yapan ve bilgisayar ve desen programlarını kullanan, kumaş analizi ve tasarımı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desen çalışmaları yapmak,

b) Şablon hazırlamak,

c) Baskı öncesi hazırlık yapmak,

d) Değişik baskı tekniklerini uygulamak,

e) Numune baskı yapmak,

f) Makinelerle baskı yapmak,

g) Kumaşa dijital baskı yapmak,

h) Özel efektli baskıları yapmak,

i) Farklı boyar maddelerle baskı yapmak,

j) Boyanacak kumaşın niteliklerine göre uygulanacak deseni ve renkleri saptamak,

k) Kumaşın cinsine uygun boya ve apre malzemesini hazırlamak,

l) Bilgisayar kullanarak kumaş desen tasarımı yapmak,

m) İşletme içerisinde desenlerin takibini yapmak,

n) Kumaş analizi yapmak,

o) Müşteri odaklı desen tasarımı yapmak,

p) Temel tekstil uygulamaları yapmak,

q) Temel kimyasal işlemleri yapmak,

r) Standart laboratuvar çalışması yapmak,

s) Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizmek,

t) Tekstil alanındaki temel kavramları yabancı dilde kullanma vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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