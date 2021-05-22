Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8154.58

Meslek Adı : Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci))

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil bitim işlemlerinde (yıkama, kurutma, dekatür, sanfor, şardon, taşlama, dinkleme, kalandır, zımpara vs.) kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak,

e) Malzemeleri, kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak,

f) Makineyi üretime hazırlamak, makine ayarlarını yapmak,

g) Makineye gerekli su ve kimyasalı vermek,

h) Kumaş özelliklerini kontrol etmek,

i) Yaş bitim işlemleri için hazırlık yapmak,

j) Ürünleri makineye yüklemek, topsları/bobinleri makineye beslemek,

k) Bobinleri etiketlemek, kumaşları makineye beslemek

l) Makinenin üretimini takip etmek,

m) Mamul kumaşın kalitesini incelemek, numune almak, bobinleri/topsları takip etmek,

n) Makineyi boşaltmak, makineden topsları/bobinleri/ kumaşı çıkarmak, makinenin ve çevresinin temizliğini yapmak,

o) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek, makinede kaçak olup olmadığını takip etmek,

p) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını test etmek,

q) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerinin takibini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi mesleği için “2310.87” kod olarak kullanılır iken Ahşap Ev İmalat İşçisi mesleği için “7115.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)) Meslek Kodu “8154.58” olarak belirlenmiştir.

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