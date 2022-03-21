Tekstil Boyacısı/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni görev tanımı nedir, Tekstil Boyacısı/Teknisyeni ne iş yapar, Tekstil Boyacısı/Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Boyacısı/Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni Tanımı;

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Tekstil Boyacısı/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Boyacısı/Teknisyeni Maaşları

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Boyacısı/Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Boyacısı/Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.39

Meslek Adı :

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil hammaddesi olan ham haldeki lif, iplik, elyaf, kumaş (örme veya dokuma) malzemeleri ve hazır giysi formundaki tekstil mamullerinin renklendirilmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Laboratuvar ortamında bulunması gereken işin niteliğini uygun yardımcı kimyasallar ve boya maddelerin teminini ve kontrolünü sağlamak.

b) Numune kabulü yapmak,

c) Laboratuvarı ve numuneyi hazır hale getirmek,

d) Numuneyi değerlendirir ve numune bazında yapılması gereken; reçete hesabı yapmak,

e) Numuneye uygun ön terbiye işlemini yapmak,

f) Tekstil liflerini ayırt etmek,

g) Numuneye uygun boyama yöntemini belirler ve boyama işlemini yapmak, gerektiğinde farklı uygulama yöntemlerini belirlemek,

h) Numuneyi makineye yüklemek,

i) Numuneden talep edilen bitim işlemlerini yapmak,

j) Farklı boya madde, farklı makine ve işlem prosesini uygulamak,

k) Boyanmış ürün ile ilgili kontrol işlemlerini yapmak,

l) Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak, vb. işlemleri yerine getirir.

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