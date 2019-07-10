Tekstil Kent’te personel alımı başladı

Ağrı'da valilik bünyesinde başlatılan proje kapsamında kurulan Tekstil Kent'te uluslararası dev spor giyim markası, fabrika inşaatında sona gelinmesi ile birlikte personel alımına başlıyor. İlk etapta 150 kişinin alınacağı fabrikada 5 bin kişilik istihdam sağlanacak.

Ağrı'da Tekstil Kent'te temelleri atılan ve yapımında sona gelinen fabrika inşaatı ile birlikte dünyaca ünlü spor giyim markası, mülakatla personel alımı yapacak. İlk etapta 150 kişinin alınacağı fabrikada iki yıl içerisinde 5 bin kişilik istihdam sağlanacak. Kentteki önemli sorunlardan olan işsizliğin çözümü konusunda önemli bir proje olan Tekstil Kent Projesi bünyesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla Ağrı'dan yurt dışına ihracatta yapılacak.

"Yaklaşık 9 ile 10 bin arası kişi bu yerlerde çalışacak"

Projenin son durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Biz Tekstil Kent Projesi ile ilgili yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başlamıştık. Çalışmalarımız ilk meyvesini 2018 Aralık ayında vermeye başladı ve ilk olarak iki fabrika üretime başladı. Ocak ve Şubat'tan itibaren de diğer iki fabrika, toplam dört fabrika üretime başladı. Biz 1. etabı ve 2. etabın bir bölümünü bitirdik. Şimdi bir haftaya kadar 2. etabın kalan bölümü de bitiyor. Burada uluslararası çok tanınmış büyük bir spor firmasının üretimini Ağrı'da yapmak üzere üretici firma ile anlaşma sağladık. Kendilerine 50 bin metrekareye yakın büyük bir alan yapıyoruz. Bu alanda 5 bin kişi çalışacak. Yapımı bitme aşamasına doğru geliyor. Allah kısmet ederse Ağustos sonu itibari ile biz fabrikayı bitirip, üretici firmaya teslim edeceğiz. Bu da bizim 3. etabımız olacak ve ilave ile birlikte 4. etaba da başlayacağız. Ancak 4. etabın daha büyük bir bölümü ile ilgili de yeni talepler var. İnşallah bu taleplere uygun yeni fabrika binaları da yapmış olacağız. Dolayısıyla şu anda mevcut yaptığımız 1. ve 2. etaba ilave olarak yaptığımız yerler ile birlikte yaklaşık 4 bin, 4 bini biraz geçecek sayıda vatandaşımız orada iş sahibi olacak, çalışacak. Yine bu uluslararası spor firması için yaptığımız yer de devreye girince yaklaşık 9 ile 10 bin arası kişi bu yerlerde çalışmaya başlamış olacak. Bu bahsettiğim sayılara da yaklaşık iki yıl içerisinde ulaşmış olacağız" dedi.

"İlk etapta 150 kişi alınacak"

Dünyaca ünlü spor giyim markası için üretim yapacak olan fabrikanın yapımında sona gelindiğini söyleyen Vali Elban, firmanın önümüzdeki günlerde personel almaya başlayacağını ifade etti. Elban, "Ağustos sonu itibari ile spor firmasına binasını teslim edeceğimizi söylemiştik. Dolayısı ile firma bunun için personeli yetiştirmek için hazırlıklara başladı. Tüm hazırlıkları bitirdi. Bu günlerde ilk parti, ilk kısım personel alımına başlıyor. İlk partide 90+60 toplam 150 kişi ile başlayacak. İki yıl içerisinde peyderpey alacağı kişilerle birlikte sayı 5 bine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"Bugün bin 500'e yakın yetişmiş elemanımız var"

Ağrı'da Tekstil Kent Projesi'nden önce fabrikalarda çalışabilecek kalifiye personelin olmadığını, hayata geçirilen proje ile şu anda yetişmiş yaklaşık bin 500 personel sayısına ulaşıldığını aktaran Elban, "Tabii biz ilk üretime başladığımızda burada hiç yetişmiş elemanımız yoktu. Ancak 1. ve 2. etaplarda bin 500'e yakın insanımız çalışıp üretiyor. Büyük markaların üretimleri burada başladı ve yaklaşık 3-4 ay yerel firmalara çalışıldı. Belli bir süreden sonra uluslararası büyük firmalar için üretim başladı. İlimizde yaklaşık 8-9 ay önce yetişmiş elemanımız, ustamız yokken bugün bin 500'e yakın yetişmiş elemanımız var. Allah'ın izniyle iki yılın sonunda bu sayı biraz önce söylediğim gibi 9-10 bine kadar çıkacak. Tabii ki böyle ciddi elemanın olduğu yerlerde de bu üretim sadece belli yerlere fason üretim dışında, belli markaların da buraya gelmesi ile birlikte hem tüm dünyaya ihracat kısmı olacakken, öbür tarafta da bizde bulunan İpek Yolu ve sınır kapımızla birlikte İran, Pakistan ve Orta Asya'ya çok rahat açılım sağlayacağız. Dolayısıyla bu bize, ilimize çok ciddi bir artı getirecek. Yine gümrüğümüzün de tekstille ilgili ihtisas gümrüğü olması için resmi süreci başlattık. Bunun da olması durumunda bu çalışmalarımıza belli oranda ivme de katacak, artık Ağrı tekstille birlikte sadece tekstil değil, başka şeylerin de üretildiği, üreten bir şehir haline gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA