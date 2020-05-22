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  3. Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!

Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tekstil piyasasını Ramazan Bayramı öncesi sessizliğine bürüdü. Salgını kontrol altına almak amacıyla bayram için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında giyim alışverişleri büyük oranda yapılmaması durgunluğu da beraberinde getirdi.

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22 Mayıs 2020 Cuma 12:45

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