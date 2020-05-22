Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tekstil piyasasını Ramazan Bayramı öncesi sessizliğine bürüdü. Salgını kontrol altına almak amacıyla bayram için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında giyim alışverişleri büyük oranda yapılmaması durgunluğu da beraberinde getirdi.
Şişli'de korkutan yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor
Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!
İstanbul'da şiddetli yağmur trafiği olumsuz etkiledi!
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 22 Mayıs Cuma
22 Mayıs 2020 Cuma 12:45
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT