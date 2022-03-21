Tekstil Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Tasarım Teknisyeni görev tanımı nedir, Tekstil Tasarım Teknisyeni ne iş yapar, Tekstil Tasarım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Tasarım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Tasarım Teknisyeni Tanımı;

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Tekstil Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Tasarım Teknisyeni Maaşları

Tekstil Tasarım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Tasarım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Tasarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.34

Meslek Adı :

Tekstil Tasarım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bilgisayar desteğinde yada bilgisayar kullanmadan, tasarım üreten, desenlendirme ve renklendirme yapmada uzmanlaşan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Tasarım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desenlenecek kumaşın analizini yapmak,

b) Örnek dokuma tezgahlarında temel örgüleri kullanarak kumaş örnekleri hazırlamak,

c) Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizmek,

d) Bilgisayar desteğinde tasarım yapmak ve hazır programları geliştirmek,

e) Desenin negatifini ve şablonunu hazırlamak,

f) Değişik baskı tekniklerini uygulamak,

g) Yaptığı tasarım doğrultusunda renkleri seçmek,

h) Örnek kumaştan seri üretime geçişi sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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