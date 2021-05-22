Tekstil Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2163.18

Meslek Adı : Tekstil Tasarımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kumaşı dokuma, örme, renklendirme ve baskı yoluyla desenlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Moda Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sanat, kültür ve estetik alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini tekstil tasarımı alanında uygulamak ve işlemek,

b) Tekstil teknolojisi alanında sahip olduğu temel bilgileri ve becerileri tekstil tasarımında etkin ve yaratıcı biçimde uygular ve işlemek,

c) Tekstil tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanmak,

d) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün dokuma desen tasarımları yapmak,

e) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün örme desen tasarımları yapmak,

f) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün baskı desen tasarımları yapmak,

g) Seçmiş olduğu tekstil alanında (dokuma, örme, baskı)tasarım unsur ve ilkelerine dayalı tekstil ürünlerinin ve tekniklerinin etkin olarak kullanıldığı koleksiyon geliştirmek,

h) Tekstil tasarımı sunum tekniklerini (illüstrasyon, portfolyo hazırlama,multimedya vs. ) etkin bir şekilde kullanmak,

i) Tekstil ürünü tasarlamak için gerekli ölçme ve hesaplamaları yapmak,

j) Tekstil tasarıma yönelik uygun malzeme seçer ve bunları mesleğinde yaratıcıve üretken olarak kullanmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Tekstil Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık) mesleği için “8160.41” kod olarak kullanılır iken Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tekstil Tasarımcısı Meslek Kodu “2163.18” olarak belirlenmiştir.

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