Tekstil Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Tekstil Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Tekstil Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Tekstil Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.25

Meslek Adı :

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik, dokuma, örme, boya, baskı, terbiye, hazır giyim alanlarında üretim yapma, yapılmasını sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planının uygulamaya konulması için hazırlık yapmak,

b) Üretim için uygun olan makineleri hazırlamak,

c) Makinelerin bakım, ayar ve onarımını yapmak,

d) Ürünlerin analiz ve tasarım çalışmalarında görev yapmak,

e) Üretim aşamalarında kalite kontrolleri yapmak,

f) Seri üretim öncesi numune hazırlamak,

g) Üretimde kullanılan çeşitli makineleri kullanmak,

h) Üretimle ilgili gerekli kayıtları tutmak, i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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