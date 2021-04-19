Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil terbiye işlemlerinden; tasarım yapabilme, desen ve kreasyon hazırlayabilme, şablon hazırlayıp filmleri şablona çekebilme, baskı makinelerini kullanabilme, istenilen desene uygun makinelerde baskı yapabilme ve baskı sonrası kontrolleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Maaşları

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Ne İş Yapar?

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım yapmak,

b) Desen ve kreasyon hazırlamak,

c) Şablon hazırlamak,

d) Filmleri şablona çekmek,

e) Boyaları ve renkleri hazırlamak,

f) Numune baskı yapmak,

g) Baskı makinelerini kullanmak,

h) Baskı çeşitlerini uygulamak, yapmak,

i) Özel efektli baskıları yapmak,

j) Basılmış kumaşı fikse etmek,

k) Baskının kalite kontrolünü yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) mesleğinin meslek kodu 8154.38 olarak belirlenmiştir

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