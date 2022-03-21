Tekstil Terbiye Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Terbiye Teknisyeni görev tanımı nedir, Tekstil Terbiye Teknisyeni ne iş yapar, Tekstil Terbiye Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Terbiye Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Terbiye Teknisyeni Tanımı;

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Tekstil Terbiye Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Terbiye Teknisyeni Maaşları

Tekstil Terbiye Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil Terbiye Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Terbiye Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.24

Meslek Adı :

Tekstil Terbiye Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü tekstil ürününün ön terbiye, boyama, baskı ve apre işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Terbiye Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Terbiye reçetelerini hazırlamak ve uygulamak ( ağartma, merserizasyon, haşıl sökme vb.)

b) Müşterinin isteği doğrultusunda renk tutturma işlemini yapmak,

c) Verilen reçeteye uygun boyama işlemini gerçekleştirmek,

d) Baskı ve apre işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlamak,

f) Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak,

g) Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,

h) Gerekli durumlarda çalıştığı ekibin eğitimini sağlamak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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