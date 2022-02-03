Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Maaşları

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.30

Meslek Adı :

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel ve kişisel önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş programına göre günlük ve haftalık iş planı, araç-gereç ve malzeme planlaması ile astlarının görev dağılımını yapan ve iş planının eksiksiz uygulanmasını takip ederek iş organizasyonu yapan, laboratuvar uygulamaları öncesi hazırlıkların yapılmasını ve laboratuvar uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlayan, uygulama sonuçlarının raporlanmasını sağlayan ve değerlendiren, laboratuvarda bulunan araç-gereç ve ekipmanların işler durumda olmasını sağlayan, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve işyeri kalite kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Laboratuvara ait iş süreçlerini yönetmek,

d) Sorumluluğundaki cihazları takip etmek,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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