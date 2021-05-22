Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3111.30

Meslek Adı : Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel ve kişisel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; test performansını, kumaş numunesinin hazırlanmasını ve kumaştan çıkarılacak iplik numunesinin hazırlanmasını kontrol eden, elyafın fiziksel özelliklerini belirleyen, kumaş ile ilgili fiziksel ve standartta belirlenen kimyasal testler ile şerit, fitil ve iplik ile ilgili fiziksel testleri kontrol eden, test sonuçlarını kontrol ederek değerlendiren, sorumluluğundaki test cihazlarını kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi) mesleği için “2653.06” kod olarak kullanılır iken Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı mesleği için “7115.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Meslek Kodu “3111.30” olarak belirlenmiştir.

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