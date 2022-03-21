Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri görev tanımı nedir, Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri ne iş yapar, Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri Tanımı;

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Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri Maaşları

Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.76

Meslek Adı :

Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik, dokuma, örme, elyaf, boyama terbiye gibi tekstil alanları ile makine halıcılığında planlama ve üretimin takip ve kontrolünün yanı sıra makinaların kurulum, ayar, bakım/onarımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendisler tarafından oluşturulan üretim planı doğrultusunda çalışma yürütmek,

b) Makinelerin kullanıma hazır olup olmadığını denetlemek,

c) Yapılacak üretime uygun olan makinaları hazırlamak,

d) Üretimde kullanılacak mamullerin ön analizlerini yapmak,

e) Dokuma makinelerini çalıştırmak,

f) Üretim sürecinde kullanılan makinelerin ayar, bakım ve basit onarımlarını yapmak,

g) Kumaş ve halı hatalarını kontrol etmek,

h) Meydana gelen ürünlerin kalite kontrollerini sağlamak,

i) Ambalaj ve pazarlama işleri takip etmek,

j) Makinaların periyodik bakımlarını yapmak,

k) Makinaların arıza tespitini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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