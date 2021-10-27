Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü ne iş yapar, Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Tanımı;

Tekstüre makinesinde iplik imalatına nezaret etme, gerekli kontrolleri yapma ve müdahale etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Maaşları

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolu kops arabalarından, kontrollü şekilde kopsları alarak makinesini yüklemek,

b) Makinenin hazır olduğunu amirine bildirerek, çalışmasını sağlamak,

c) İpliği gerekli güzergahlardan geçirerek, bobine sardırmak,

d) İplik kopuklarını uygun usulde bağlamak,

e) Dolan bobinleri takım halinde, pozisyon numara sırasına göre, arabalara koymak, dolan arabaları kalite kontrol departmanına götürmek,

f) Makineleri ve kopukları devamlı kontrol etmek,

g) Arızaları amirine bildirmek,

h) Millere ve baskı toplarına saran iplikleri temizlemek,

i) Yağ seviyelerini kontrol etmek,

j) Çıkan bobinlerin tek tek, el ve göz ile, sarım düzgünlüğü kontrollerini yapmak,

k) Çalıştığı makinenin gerekli bakım, onarım ve temizliğini yapmak,

l) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8151.29 olarak belirlenmiştir



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