Ünlü oyuncu Selen Seyven Baran Yıldırım ile evlendi!Aydın'ın neyi meşhur? Aydın'da ne yenir? Nereler gezilir?Salgın sürüyor! Bayburt'ta Nişantaşı köyü karantinaya alındıKahramanmaraş'ın neyi meşhur? Kahramanmaraş'ta gezilecek yerlerMEB'den flaş yaz okulu kararı: 21 Eylül'e kadar açık olacakTEKSÜT Bandırma, Basketbol Ligi'nden çekildi!Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?Tarih an geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacakSinema salonunda ilişkiye giren çift kameralara yakalandıDoya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 21 Ağustos puan durumu
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TEKSÜT Bandırma, Basketbol Ligi'nden çekildi!

TEKSÜT Bandırma, Basketbol Ligi'nden çekildi!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma'da yönetim, ekonomik nedenlerden ötürü ligden çekildiklerini duyurdu.

TEKSÜT Bandırma, Basketbol Ligi'nden çekildi!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT