TEKSÜT Bandırma BK - AEK: 50-68

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Beniamino Attard (İtalya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

TEKSÜT Bandırma BK: Erkan Yılmaz 4, Atakan Erdek 1, Jaime Smith 3, Omar Prewitt 16, Şehmus Hazer 8, Tyler Kalinoski 6, Alperen Şengün 2, Emanuel Terry 10, Ian Hummer 2

AEK: Vasileios Toliopoulos 5, Linos Chrysikopoulos 8, Nikos Gkikas 2, Charis Giannopoulos 9, Stefan Jankovic 2, Keith Langford 14, Jonas Maciulis 11, Dimitris Mavroeidis 6, Howard Sant-Roos 8, Marcus Slaughter 3

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

DEVRE: 21-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-53

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e 50-68 mağlup oldu.

TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip A.E.K. oldu. Ev sahibi ekip hücumda Şehmus Hazer ve Emanuel Terry ile sayılar bulsa da 5'inci dakika 8-8 berabere geçildi. Kalan bölümde Emanuel Terry ile sayılar bulan TEKSÜT Bandırma BK ilk çeyreği de 14-22 geride geçti.

İkinci çeyreğe her iki takım da savunmasını ön plana alarak başladı. Hücumda sayı bulmakta zorlanan her iki ekipten TEKSÜT Bandırma BK Şehmus Hazer ile isabetler buldu. Kalan bölümde konuk ekip Keith Langford ve Howard Sant-Roos ile ürettiği sayılara Emanuel Terry ile cevap veren Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına da 21-33 geride girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip A.E.K. oldu. Hücumda Omar Prewitt ile sayılar üreten Bandırma ekibi savunmada istediği oyunu sergileyemezken 25. dakikayı da 27-41 geride geçti. Kalan bölümde bir türlü istediği oyunu sergileyen ortaya koyamayan Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 37-53 geride girdi.

Final çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Açılan sayı farkını indiremeyen TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmadan da 50-68 mağlubiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA