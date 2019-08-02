Teksüt Bandırma, Shelton ile yeniden anlaştı BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.Geçen sezona Belarus'un Tsmoki-Minsk...

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BALIKESİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Geçen sezona Belarus'un Tsmoki-Minsk takımında başlayan Shelton, burada çıktığı 12 maçta 14,6 sayı ve 7 ribaunt ortalamaları yakaladı. ABD'li oyuncu, geçen yılın aralık ayında transfer olduğu Bandırma ekibinde, forma giydiği 23 lig maçında 13 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 karşılaşmaya çıkan Shelton, 11,6 sayı, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Kaynak: AA



