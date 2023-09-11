Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando branşına olan katılım yaşı 14'ten 9 yaşa kadar geriledi

Bu sezon 9 branşta yaz spor okulu düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarındaki katılım yaş ortalaması yoğunluğu, 14'ten 9 yaşa kadar geriledi. Çocuklarını emanet eden velilerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırma beklentisi taşıdığını açıklayan tekvando antrenörü Derya Uyankaya, "Katılım yoğunluğu genelde 2009'lular olurdu. Bu yıl 20014-15-16 ve 2017 doğumlular fazla oldu. Veliler çocuklarının özgüven artışı sağlaması düşüncesiyle tekvandoya yönlendiklerini söylüyor" dedi.

Kış spor okullarına davet

Yaz spor okullarının kapanışında kuşak imtihanı düzenleyen tekvando branşı, 5-16 yaş arası tüm öğrencilerini teknik ve sözlü sınav yaptı. Yüksek kuşaklıların müsabakaya tabi tutulduğu sınava katılan kulüp başkanı Hakan Çatal, düzenli antrenmanlara gelen öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi. Okulların açılmasıyla birlikte kış spor okullarının başlayacağını duyuran Başkan Çatal, "Bu kış en az 100 yeni tekvando sporcu adayı bekliyoruz. Yeni başlamaları önemli değil, burada devam etmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen deneyimli sporcuları da alıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)