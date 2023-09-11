Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando branşına olan katılım yaşı 14'ten 9 yaşa kadar geriledi

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando branşına olan katılım yaşı 14'ten 9 yaşa kadar geriledi

Bu sezon 9 branşta yaz spor okulu düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarındaki katılım yaş ortalaması yoğunluğu, 14'ten 9 yaşa kadar geriledi. Çocuklarını emanet eden velilerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırma beklentisi taşıdığını açıklayan tekvando antrenörü Derya Uyankaya, "Katılım yoğunluğu genelde 2009'lular olurdu. Bu yıl 20014-15-16 ve 2017 doğumlular fazla oldu. Veliler çocuklarının özgüven artışı sağlaması düşüncesiyle tekvandoya yönlendiklerini söylüyor" dedi.

Kış spor okullarına davet

Yaz spor okullarının kapanışında kuşak imtihanı düzenleyen tekvando branşı, 5-16 yaş arası tüm öğrencilerini teknik ve sözlü sınav yaptı. Yüksek kuşaklıların müsabakaya tabi tutulduğu sınava katılan kulüp başkanı Hakan Çatal, düzenli antrenmanlara gelen öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi. Okulların açılmasıyla birlikte kış spor okullarının başlayacağını duyuran Başkan Çatal, "Bu kış en az 100 yeni tekvando sporcu adayı bekliyoruz. Yeni başlamaları önemli değil, burada devam etmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen deneyimli sporcuları da alıyoruz" diye konuştu.

Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Tekvando ilgisi 14’den 9 yaşa geriledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Giresunspor adalet istiyor
Giresunspor adalet istiyor
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Giresunspor’da görev dağılımı
Giresunspor’da görev dağılımı
Son Haberler
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
İstanbul’da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu
Burhaniye’de briç turnuvası 300 sporcuyu buluşturdu
Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi
Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!