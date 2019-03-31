Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Turnuvası'nı 4 madalya ile tamamladı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 1'i altın, toplam 4 madalya kazandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren turnuvada Antrenör Ali Şahin yönetiminde 4'ü erkek 2'si kadın toplam 6 sporcu Türkiye'yi temsil etti. Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalya kazanırken, 54 kiloda Deniz Dağdelen ile kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Almanya'dan 4 madalya ile dönen milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, "Çok iyi başladığımız 2019 yılında hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. 1.5 ay sonra dünya şampiyonası heyecanı yaşanacak. Teknik ekibimiz ve sporcularımız buraya hazırlanıyorlar. Bu doğrultuda Almanya'da 4 madalya kazanan sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA