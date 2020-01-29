Tekvando minik takımının kemer sınavları yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Minik Takımı'nın kemer sınavları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sınavlarda başarılı olan 100 sporcunun, bir üst kemere geçme hakkı kazandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Davut Cengiz'in, bir üst kemere geçme hakkı kazanan minik sporculara, kemerlerini takdim ettiği bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Yaklaşık 100 sporcumuzun katıldığı Taekwondo minik takımımızın bir üst kemere geçme mücadelesinde derece elden sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Gerçekleştirilen etkinliğe büyük ilgi gösteren velilere ise teşekkür ederek, ülkemizi ve şehrimizi Avrupa’da temsil edecek sporcular yetiştirmek hedefiyle çıktığımız çalışmalarımıza hızla devam edeceğimizi ifade ederiz." ifadesi kullanıldı.









Kaynak: AA