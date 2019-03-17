Ankara'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 43 şehirden 1100 sporcu katıldı.

Ankara'da 5 gün süren organizasyonda sporcular, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere toplam 40 kategoride dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan madalya töreninin ardından şampiyona son buldu.

Şampiyonada dereceye girenler içerisinden, Avrupa Poomse ve Avrupa Poomse Plaj Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA