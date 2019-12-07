Tekvandoda Hatice'den gümüş, Rukiye'den bronz madalya 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren Grand Prix Final Müsabakası'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün gümüş, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erdi. Organizasyonun ilk gününde Türkiye adına 6'sı kadın 1'i erkek üzere 7 sporcu tatamiye çıkmış Hatice Kübra İlgün altın, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya mücadelesi yapmaya hak kazanmıştı. İkinci gün müsabakaları sonunda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

Hatice Kübra İlgün, finalde Çinli Zongshi Luo ile karşılaştı. İlk raundu 4-4 biten müsabakanın ikinci raundu milli tekvandocu 9-6 geride tamamladı. Son raundda Hatice Kübra İlgün 10-10 eşitliği yakalasa da rakibine 12-10 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti. Hatice Kübra İlgün, 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak bunu başaran ilk Türk tekvandocu oldu. Hatice Kübra İlgün, yıl içinde düzenlenen 4 grand prix organizasyonunda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Rukiye Yıldırım ise bronz madalya maçında Güney Koreli Jae Young Sim ile karşı karşıya geldi. Rukiye Yıldırım, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 16-0 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların ilk günü sonunda Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de 2020 Tokyo kotası almaya garantileyerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ TEKVANDOCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakaları sonunda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım ile tarihinde ilk kez 4 sıklette olimpiyat kotası almayı başaran milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları sonucunda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve 49 kiloda bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım'ı kutluyorum. Müsabakalar sonucunda 4 sıklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alarak kadınlarda ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantileyen milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran kadın milli tekvandocularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum"

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Kaynak: DHA