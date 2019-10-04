Tekvandoda Server ve Azra, Avrupa Şampiyonu oldu 

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş ile 2 altın madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi. 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 45, 48, 51, 55 kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti.

Türkiye, ilk gün müsabakalarında 2 Avrupa Şampiyonluğu birden kazandı. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. Sporcular, şampiyonluklarının ardından Ay-yıldızlı bayrakla tur atarken, İstiklal Marşımız İspanya'da 2 kez okundu.

BAŞKAN ŞAHİN: ALTYAPIYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

Türkiye olarak gururlu ve sevinçli olduklarını söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "İki sporcumuz ilk gün müsabakalarında 2 altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye, olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

​Üç gün sürecek şampiyonanın 2'nci gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: DHA