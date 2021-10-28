Tekvin ne demek, TDK'ya göre Tekvin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekvin ne demek? Tekvin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekvin kelimesi. Peki tekvin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekvin nedir, tekvin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKVİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekvin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekvin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekvin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oluşturma, var etme, yaratış, yaratma



TEKVİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekvin etmek

