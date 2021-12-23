Tekzip ne demek, TDK'ya göre Tekzip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekzip ne demek? Tekzip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekzip kelimesi. Peki tekzip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekzip nedir, tekzip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKZİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekzip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tekzip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekzip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalanlama



TEKZİP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler.



TEKZİP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekzip etmek

