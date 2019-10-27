Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkının, "Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" sözlerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası, terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkına yönelik yardımlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleşen yardımların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde, Suriyeli bir kadın ile 2 gencin, Türkiye'ye teşekkür ettiği yer aldı. Bakanlık görüntüyü, "Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: "Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" notu ile paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA