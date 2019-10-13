Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi.
Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci güne girildi.
Ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi devam ediyor.
TEL ABYAD İLÇE MERKEZİNİN BATISI TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI!
Barış Pınarı Harekâtı ile Rasulayn kontrol altına alınırken, harekatın beşinci gününde gözler Tel Abyad'a çevrildi.
Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldığı bildirildi.
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